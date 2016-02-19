Разработка ТЗ и дизайна приложения для мобильных устройств (этап1)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт4 заявки140 просмотров

Интерактивный конфигуратор для решения предпроектных задач в области инженерных коммуникаций. Несколько встроенных функционалов с возможностью их наращивания. Все решения и алгоритмы имеются. Разработка самого приложения - 2 этап.

9 лет назад
yrubl
Юри 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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