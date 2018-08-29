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Редизайн мобильного и веб приложений
Здравствуйте! Ищем дизайнера для редизайна 2 приложений - мобильного под iphone и веб приложения. Хотела бы обсудить ваш опыт и попросить портфолио с примерами дизайна мобильных приложений если есть.
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