Редизайн мобильного и веб приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка144 просмотра

Здравствуйте! Ищем дизайнера для редизайна 2 приложений - мобильного под iphone и веб приложения. Хотела бы обсудить ваш опыт и попросить портфолио с примерами дизайна мобильных приложений если есть.

7 лет назад
guest_15355734106203
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров