Есть сайт (и приложение на Андройд) https://chat.vovanova.ru/.

Хочется сделать ему дизайн в стиле этого исполнителя https://vk.com/vovanovagroup (у которого кстати тоже нет никакого дизайна)

Если сами что-то предложите (концепт, цвета, макеты) то цену обговорим.

Звучит туманно но и арт-аля-Лебедев нам не нужен..

Цель - раскрутить исполнителя ну а потом и приложение. Решили над дизайном подумать.