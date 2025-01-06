Сделать дизайн приложения

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Есть сайт (и приложение на Андройд) https://chat.vovanova.ru/.
Хочется сделать ему дизайн в стиле этого исполнителя https://vk.com/vovanovagroup (у которого кстати тоже нет никакого дизайна)
Если сами что-то предложите (концепт, цвета, макеты) то цену обговорим.
Звучит туманно но и арт-аля-Лебедев нам не нужен..
Цель - раскрутить исполнителя ну а потом и приложение. Решили над дизайном подумать.

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