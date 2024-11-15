Сделать обновление UI/UX мобильного приложения в Figma

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок145 просмотров

У меня есть мобильное приложение: wellmate.health, для которого ранее был разработан дизайн UI/UX в Figma. Сейчас планируется обновление приложения, но предыдущий дизайнер сильно занят

Задача:

- Разработка нескольких вариантов дизайна обновления для android и ios на основе текущего дизайна и моего макета

- Исследование аналогичных приложений (список приложений указан в макете) для понимания лучших практик в отрасли

Что предоставляется:

- Текущий дизайн в Figma

- Подробный макет обновления в Figma с комментариями и указаниями для каждого нового элемента

- Я доступен 24/7

Требования к исполнителю:

- Опыт работы с дизайном мобильных приложений для android и ios

- Умение работать в Figma.

- Портфолио с примерами аналогичных работ.

Пожалуйста, присылайте свои предложения вместе с портфолио. Отмечу, что рассматриваю только специалистов с опытом в мобильном дизайне

Если сработаемся и стартап продолжит расти - предложу постоянную работу

Спасибо !

FigmaUI/UXДизайн мобильных приложений
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