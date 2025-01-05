Скрин для iPad

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка2 просмотра

Задача:

Скрины для публикации в AppStore. Смотреть приложенные файлы.

можно для начала просто картинки подогнать под вид айпада.

убрать чёлку и и привести строку с иконками к нужному виду

Сделать скриншоты приложения на симуляторе iPad для публикации в App Store.

Требования:

1. Запустить приложение на iPad в симуляторе Xcode.

2. Сделать скриншоты экранов, соответствующих загруженным изображениям (скрины с iPhone) с адаптацией под iPad.

3. Скриншоты должны быть размером 2064 x 2752 пикселей (портретная ориентация).

4. Учесть:

• У iPad отсутствует “челка” (notch).

• Верхняя полоса индикаторов (часы, батарея) должна выглядеть как у iPad.

5. Проверить, чтобы интерфейс отображался корректно и без искажений.

Ожидаемый результат:

Скриншоты в формате PNG, готовые для загрузки в App Store.

Срок выполнения: 1 час.

Если нужно добавить что-то еще, дайте знать!

4 месяца назад
awstudio
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