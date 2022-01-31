Собрать правильный KIT по готовому макету app в figma

Приветствую, Алексей.

Проблема следующая. Передали нам апку для разработки, с попыткой сделать правильный KIT (в общем как бы для работы достаточно, но нет структуры в компонентах и в слоях (некоторые компоненты разбиты в ходе правок или вообще не созданы, в слоях хаос, автолейауты не настроены и т.д, такой себе немного упорядоченный бардак). Наш разработчик с крепкими нервами, но в таком виде поддерживать проект будет сложно в дальнейшем )

В общем нам нужен навести ПОРЯДОК и на выходе получить правильный figma KIT (мастер компонентами, стилями, настроенные autolayout, прописанные assets для иконок и т.д. как у вас на канале ;) в уроках по фигме). Заморачиваться с guidelines не нужно (стандартные отступы) и сам дизайн переделывать тоже не нужно, возможно где-то подправить цвет, какие-то елементы.

Прикрепил скрин, чтоб понимать в общих чертах о чем идет речь.

Сможете взяться за такой проект и какая стоимость? Если есть еще какие-то вопросы - спрашивайте :)

Буду рад сотрудничеству.

Роман