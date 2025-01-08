Создать прототип мобильного приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка4 просмотра

Будем делать мобильное приложение по уходу за растаниями для iOs. Сейчас стоит задача создать прототип мобильного приложения по моему ТЗ.

То есть задачи:

  • изучить мое ТЗ

  • углубиться в тему

  • сделать прототип приложения

После того как прототип будет утвержден и откорректирован, нужно будет рисовать дизайн. (будем обсуждать отдельно)

Просьба указывать цены на прототип. Нужно сделать 5-10 екранов

Дизайн мобильных приложений
4 месяца назад
InkredoOrder
35 лет
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Лала
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
4 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
35 минут назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
42 отзыва
4 месяца назад
Тимур
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
29 минут назад
61 отзыв
4 месяца назад
Татьяна
 
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
27 отзывов
4 месяца назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
40 минут назад
130 отзывов
4 месяца назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
27 минут назад
447 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
380 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Артур
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад