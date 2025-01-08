Требуется разработать дизайн мобильного приложения в стиле указанного исполнителя. Ожидается предложение концепта, цветов и макетов. Основная цель - раскрутка исполнителя и приложения. Идеи и креативные подходы приветствуются.
Создать прототип мобильного приложения
Будем делать мобильное приложение по уходу за растаниями для iOs. Сейчас стоит задача создать прототип мобильного приложения по моему ТЗ.
То есть задачи:
изучить мое ТЗ
углубиться в тему
сделать прототип приложения
После того как прототип будет утвержден и откорректирован, нужно будет рисовать дизайн. (будем обсуждать отдельно)
Просьба указывать цены на прототип. Нужно сделать 5-10 екранов
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