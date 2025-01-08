Будем делать мобильное приложение по уходу за растаниями для iOs. Сейчас стоит задача создать прототип мобильного приложения по моему ТЗ.

То есть задачи:

изучить мое ТЗ

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сделать прототип приложения

После того как прототип будет утвержден и откорректирован, нужно будет рисовать дизайн. (будем обсуждать отдельно)

Просьба указывать цены на прототип. Нужно сделать 5-10 екранов