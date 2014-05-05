UI/UX designer

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт7 заявок223 просмотра
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Нужен UI/UX designer для мобильных приложений и web приложений.

Плюсом будет опыт в тестировании мобильных приложений и веб сайтов.

Проекты долгосрочные.

10 лет назад
3dgalaxy_ru
Попович 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад