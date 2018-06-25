Ищу талантливого дизайнера для создания интерфейса мобильной игры. Кратко об игре: пошаговая тактическая игра про мехов (если знаете что это, то вам плюс). На данный момент есть представление что должно быть, код игры уже пишется, но нет ...
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- FigmaДизайн мобильной игрыДизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет Нужно сделать несколько дизайнов для мобильного приложения (1\2 экрана + скрины для маркета). Оплата за проект. От вас жду примеры работ из портфолио, опыт в гемблинге. Дизайн простой без вычурности. Выберу по порфтолио ...Дизайн мобильной игрыДизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт2 года назад
Для создания дизайна мобильной игры ищем талантливого и амбициозного дизайнера или команду дизайнеров. Что нужно сделать: с 0 создать дизайн всех экранов игры и героев, сделать анимацию и передать проект разработчику. Разработка под Unity. Дизайн 2D.Суть ...UnityДизайн мобильной игрыДизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать графический дизайн мобильной игры для IOS/Android. Отдаём предпочтение специалистам, имевшим опыт работы с казуальными играми. Оплачиваем тестовое задание. Требования описаны в документе [url=https://docs.google.com/document/d/1kfnsolKqUz22tycurAS-fDQRGUlKITTonHBwM5S2EQw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1kfnsolKqUz22tycurAS-fDQRGUlKITTonHBwM5S2EQw/edit?usp=sharing[/url]Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем крутого художника/иллюстратора/аниматора для участия в разработке мобильной игры. Многопользовательская аркадная игра, арчер. Необходимо будет с 0 отрисовать все экраны игры и разводящие, передать проект разработчику. Разработка под Unity. Если заинтересованы, пишите. В сообщении присылайте ссылки на ваше ...UnityДизайн мобильной игрыДизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходима разработка дизайна мобильной игры. ТЗ приложено. Предоплата возможна только если у вас старый аккаунт и много положительных отзывов. Пишите, пожалуйста, примерную цену и срок. Скриншоты, видео игры предоставлю при дальнейшем общении.Дизайн мобильной игрыДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен ux/ui дизайн мобильной игры Обязательно у вас должны быть кейсы по мобильным играм. присылайте цены сроки, ваши работыДизайн мобильной игрыДизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн мобильной игры https://docs.google.com/document/d/1uoPKh_L4fbWmG2kRggE7IgOpVhs4c-kfoqbYtZAM6KI/edit?usp=sharingДизайн мобильной игрыРазработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Всем привет.[/b] [b] [/b] [b]Нужен дизайн казуальной игры про метание ножей[/b] (геймплей как в популярной игре “[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.knifehit]Knife Hit[/url]”). [b]Стиль:[/b] “Flat” Все картинки статичные, анимаций нет. Итого нужно: - Иконка приложения и сплэш-скрин - 64 ножа, 32 колеса, 32 босса - 64 аватарки, 32 ...Дизайн мобильной игрыДизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн для мобильной игры (аркада с видом сбоку на подобии "Run, sousage, run"). Важнейшим требованием является наличие энтузиазма и творческих идей. С меня концепт и словесное описание стилистики и требований, с вас же их ...Дизайн мобильной игрыИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад