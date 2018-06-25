Заказать дизайн мобильной игры

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  • Сделать дизайн мобильной игры

    Ищу талантливого дизайнера для создания интерфейса мобильной игры. Кратко об игре: пошаговая тактическая игра про мехов (если знаете что это, то вам плюс). На данный момент есть представление что должно быть, код игры уже пишется, но нет ...

    FigmaДизайн мобильной игры
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн мобильных игр

    Всем привет Нужно сделать несколько дизайнов для мобильного приложения (1\2 экрана + скрины для маркета). Оплата за проект. От вас жду примеры работ из портфолио, опыт в гемблинге. Дизайн простой без вычурности. Выберу по порфтолио ...

    Дизайн мобильной игры
    Дизайн интерфейсов и игр12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайнер для работы над мобильной игрой

    Для создания дизайна мобильной игры ищем талантливого и амбициозного дизайнера или команду дизайнеров. Что нужно сделать: с 0 создать дизайн всех экранов игры и героев, сделать анимацию и передать проект разработчику. Разработка под Unity. Дизайн 2D.Суть ...

    UnityДизайн мобильной игры
    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для мобильной игры

    Необходимо сделать графический дизайн мобильной игры для IOS/Android. Отдаём предпочтение специалистам, имевшим опыт работы с казуальными играми. Оплачиваем тестовое задание. Требования описаны в документе [url=https://docs.google.com/document/d/1kfnsolKqUz22tycurAS-fDQRGUlKITTonHBwM5S2EQw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1kfnsolKqUz22tycurAS-fDQRGUlKITTonHBwM5S2EQw/edit?usp=sharing[/url]

    AndroidiOSДизайн мобильной игры
    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн мобильной игры

    Ищем крутого художника/иллюстратора/аниматора для участия в разработке мобильной игры.   Многопользовательская аркадная игра, арчер.  Необходимо будет с 0 отрисовать все экраны игры и разводящие, передать проект разработчику. Разработка под Unity.  Если заинтересованы, пишите. В сообщении присылайте ссылки на ваше ...

    UnityДизайн мобильной игры
    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для мобильной игры

    Здравствуйте! Необходима разработка дизайна мобильной игры. ТЗ приложено. Предоплата возможна только если у вас старый аккаунт и много положительных отзывов. Пишите, пожалуйста, примерную цену и срок. Скриншоты, видео игры предоставлю при дальнейшем общении.

    Дизайн мобильной игры
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн мобильной игры в стиле "Knife Hit"

    [b]Всем привет.[/b] [b] [/b] [b]Нужен дизайн казуальной игры про метание ножей[/b] (геймплей как в популярной игре “[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.knifehit]Knife Hit[/url]”). [b]Стиль:[/b] “Flat”   Все картинки статичные, анимаций нет. Итого нужно: - Иконка приложения и сплэш-скрин - 64 ножа, 32 колеса, 32 босса - 64 аватарки, 32 ...

    Дизайн мобильной игры
    Дизайн мобильных приложений12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн мобильной игры

    Нужен дизайн для мобильной игры (аркада с видом сбоку на подобии "Run, sousage, run"). Важнейшим требованием является наличие энтузиазма и творческих идей. С меня концепт и словесное описание стилистики и требований, с вас же их ...

    Дизайн мобильной игры
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад