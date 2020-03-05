Акт выполненых работ СТО

Здравствуйте, нужно переделать дизайн ценников Их в сумме будет около 6. Все они будут сделаны в одном Вашем стиле. В личке покажу старый ценник и добавлю тз От вас: 1) цена в рублях (примерная за один) 2) сроки (примерные) 3) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую, нужно сделать шаблон в Ворде для заполнения и последующей печати акта сдачи автомобиля.
пример и подробное ТЗ в лс или через мессенджеры
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