Делать стильные скриншоты с комментариями

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок231 просмотр

Задача - сделать стильные скриншоты с комментариями

цена договорная,например стоимость дизайна скриншота - 100 руб за лист а4 с учетом того что их будет 50-60.

12 лет назад
88andrey
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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