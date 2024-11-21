Дизайн афиши бизнес мероприятия

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок16 просмотров

Мне нужен дизайнер, который сможет создать афишу для бизнес мероприятия.

Бюджет составляет примерно 5.000 рублей, а сроки выполнения — 7 дней.

Прошу сразу писать с примерами работ.

Создание постеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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