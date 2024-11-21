Ищется дизайнер на постоянную основу для маркетингового агентства. Основные задачи включают создание айдентики, дизайн ленты и постов в Instagram, обложек для хайлайтов и сторис, а также коммерческого предложения. Необходимо выполнить тестовое задание — задизайнить первый пост для Instagram. Оплата обсуждаема.