Дизайн брендирования транспорта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт23 заявки247 просмотров

Необходим несложный дизайн для брендирования транспорта.

Красный фон, на нем логотип и слоган, возможно еще какие-то элементы.

11 лет назад
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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