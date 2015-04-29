Доброго времени суток, Итак, требуется разработать этикетку для пищевого продукта — компота! Продукт будет разливаться в стеклянные банки ёмкостью 1 лт. (банка в приложении). ...
Дизайн брошюры
Здравствуйте, Евгений!
Хочу узнать у Вас сколько будет стоить дизайн 4-х полос брошюры.
У нас уже есть готовая брошюра, но туда необходимо добавить новую дополнительную информацию, используя готовый шаблон.
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