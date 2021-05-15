Дизайн детского коврика

# 1 — $ 40

Всем привет, я представитель компании Parklon, производим классные безопасные детские коврики в Южной Корее.

Сейчас собираемся разработать новый дизайн.

тема: Динозаврики!

Фактически есть три размера у макета: 1000 х 1700 мм – это размер медной пластины, по которой делают оттиск для пленки.

1000х1560 – дообрезной размер пленки, 1000х1400 – обрезной размер ковра.

Мелки линии и контуры не должны быть в 4-х цветах (по CMYK) – сложно попасть, максимум два цвета, ну и деталей менее 3 см лучше избегать совсем.

Конечный коврик имеет размер 200 *140’см, то есть два задвоенных макета (пример в файлах), складной, ориентирован на детей 0-6 лет.

https://drive.google.com/file/d/1I6EroM6-t7tFW7qdLaW7JQrLN2JXrW1B/view?usp=sharing

куплены вот такие элементы, но, возможно, они не самые хорошие.

тогда будем рады инициативе!

хочется стильный сканди.

Ставлю такое вознаграждение, потому что впервые взаимодействую с платформой, не знаю его мощностей и возможностей местных дизайнеров. Если вы оцениваете свою чистовую работу дороже - сделайте черновой макет. В случае выигрыша продолжим работу до чистового на возмездной основе.

Если у нас все сложится — у нас много интересных проектов и задач!