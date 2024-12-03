Дизайн для настольной игры по типу CashFlow, дедлайн - 9.12

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки14 просмотров

Нужен дизайн для настольной игры по типу CashFlow, необходимо подготовить игровое поле и карточки в стиле бренда нашей компании. По ТЗ с уже подготовленным текстом для игры. Дедлайн - 9.12

Дизайн объектов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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