Дизайн для обложки песни

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Закрыт4 заявки17 просмотров

Ищу дизайнера для создания обложки песни.

Нужно с помощью нейросети дорисовать фотореалистичного человека в правдоподобной позе на фото.

Задача – создать стильный и гармоничный финальный результат.

Ожидаю примеры работ и сроки выполнения!

Бюджет обсуждается.

Дизайн обложекНейросети
5 месяцев назад
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