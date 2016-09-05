Дизайн для визитки и купона

Добрый день! Меня зовут Екатерина и я PR-менеджер компанииSshikom. Мы занимаемся организацией как маркетинговых, так и корпоративных мероприятий. С нами можно познакомиться здесь: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fsshikom.com%2F]sshikom.com/[/url] Каждыйгод мы дарим подарки нашим клиентам. С историей и смыслом. На этот раз мы хотели бы ...