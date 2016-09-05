Дизайн для визитки и купона

Дизайн продукцииЗавершен6 заявок177 просмотров
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Нужен дизайн для визитки и для купона.

7 лет назад
EDIK_TM
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$25
2 дня
Сотрудничество понравилось,всегда на связи .Исполнение быстрое и качественное
Спасибо за интересный проект. Всегда рад сотрудничеству.
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