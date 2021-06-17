Дизайн этикетки

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Завершен12 заявок423 просмотра

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ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1if8N5KPpr_lDtAdxwtSWmgYPcGnR8NIAwpsQL3GLOBA/edit?usp=sharing

Ищу дизайнера из Украины. Посредников не беспокоить. Пожалуйста, укажите в заявке ссылки на ваши подобные работы, стоимость  и сроки.

4 года назад
iNikolaenko
46 лет
8 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$40
3 дня
Профессионально. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
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год назад
145 отзывов
4 года назад
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Александр
 
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4 дня назад
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Ольга
 
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Sergey32D
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