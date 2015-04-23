Дизайн грамоты в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок203 просмотра

макет грамоты для сотрудников к празднику день пожарной охраны.

макет в фотошопе для дальнейшей печати на цветном принтере.

работу нужно выполнить сегодня . Формат а 4

Оплата по договоренности

10 лет назад
maxi_min1
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров