Дизайн картинок для товаров на маркетплейсе.

Я в дизайне не силен, поэтому сейчас ищу дизайнера, который понимает, что это не разовый заказ и мы в дальнейшем сможем работать на постоянной основе.

На данный момент у меня на маркетплейсе 11 товаров и они находятся на тесте.

В дальнейшем буду расширять ассартимент. Будет нужен и дизайн упаковки. Но это в дальнейшем.

Предлагаю попробовать на каком-нибудь одном товаре, если сработаемся, то продолжим и с остальными.