Дизайн картинок для товаров на маркетплейсе.

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Я в дизайне не силен, поэтому сейчас ищу дизайнера, который понимает, что это не разовый заказ и мы в дальнейшем сможем работать на постоянной основе. 

На данный момент у меня на маркетплейсе 11 товаров и они находятся на тесте. 

В дальнейшем буду расширять ассартимент. Будет нужен и дизайн упаковки. Но это в дальнейшем.

Предлагаю попробовать на каком-нибудь одном товаре, если сработаемся, то продолжим и с остальными.

4 года назад
guest_16223899414065
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
4 года назад
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