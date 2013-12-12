Дизайн каталога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок140 просмотров

Требуется разработать дизайн каталога с образцами, тема(натяжные потолки). Все внутренние стр. типовые (8-10шт.)

11 лет назад
romix81
Роман 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$45
3 дня
Все понравилось, очень качественно и в срок, обратимся ещё! Спасибо!
Приятно работать с Романом! Оплата вовремя. Буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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