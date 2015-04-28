Нужно быстро сделать меню для кальянной. В наличии имеется пример готового дизайна (во вложении). По примеру все сделать в векторе, заменить цены, логотип и прочее. Формат а4. Срок 3 часа. Бюджет -1000 ...
Дизайн каталога продукции
Необходимо разработать креативный дизайн каталога товаров для выставки.
Идея, верстка.
Предварительно, товары можно посмотреть на www.alba-soboni.com.ua.
Местонахождения разработчика — г. Харьков (желательно).
Заявки фрилансеров
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