Дизайн концепт линейки видеорегистраторов

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  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка8 просмотров

Требуется разработать дизайн концепт линейки видеорегистраторов. Работа проектная. Требования: обязательно портфолио гаджетами, опыт работы в пром дизайне от года с большой насмотренностью. Бюджет: по договоренности.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
35 отзывов
4 месяца назад