Требуется дизайнер для разработки оригинальных купонов для рекламных акций. Необходим привлекательный и креативный дизайн, который будет выделяться и привлекать внимание клиентов. Поделитесь своими идеями и примерами работ.
Дизайн концепт линейки видеорегистраторов
Требуется разработать дизайн концепт линейки видеорегистраторов. Работа проектная. Требования: обязательно портфолио гаджетами, опыт работы в пром дизайне от года с большой насмотренностью. Бюджет: по договоренности.
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