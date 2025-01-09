Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Элемент должен отображать стартовый состав (11 игроков + тренер) диагонально, а рядом - запасных (12 человек) в меньшем формате. Возможна дополнительная работа над другими элементами графического пакета в том же стиле.