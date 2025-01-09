Дизайн коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок76 просмотров

Есть размеры коробки и тип. Нужно расположить правильно текст и сделать картинку на коробку. Нарисовать в формате AI. Цена ваша

Adobe IllustratorДизайн объектов
3 месяца назад
guest_16833090537775
2 года в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
21 минуту назад
116 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
28 минут назад
447 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Александр
 
44 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
30 минут назад
61 отзыв
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер для разработки этикетки косметического средства

    Требуется дизайнер для создания этикетки косметического средства. Необходимо разработать уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать концепции продукции и привлекать внимание потребителей.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн плашки "Состав команды"

    $40

    Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Элемент должен отображать стартовый состав (11 игроков + тренер) диагонально, а рядом - запасных (12 человек) в меньшем формате. Возможна дополнительная работа над другими элементами графического пакета в том же стиле.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Минималистичный дизайн в премиум сегменте

    $200

    Ищется дизайнер для разработки минималистичного дизайна продукции в премиум сегменте. Требуется наличие опыта работы с брендами одежды. Бюджет составляет до 100 тыс тг (20 тыс рублей).

    Дизайн одежды
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн

    Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Дизайн должен включать отображение стартового состава по диагонали, а также запасного состава и тренера. Пример прикреплен. Укажите в заявке бюджет и сроки выполнения. Возможна дальнейшая работа над другими элементами графического пакета.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн документов для клиентов

    Необходимо разработать дизайн документов для использования в качестве раздаточного материала для клиентов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании подобных материалов и предлагать креативные решения.

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайн карточек для настольной игры в стиле фэнтези

    $60

    Необходимо разработать дизайн 4 карточек для настольной игры в стиле фэнтези. Все детали и требования представлены в прикрепленном файле. Ожидается креативный подход и внимание к стилистике игры.

    Дизайн карточек
    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн концепт линейки видеорегистраторов

    Необходимо разработать дизайн концепт линейки видеорегистраторов. Ищется специалист с опытом работы в промышленном дизайне от года и наличием портфолио с гаджетами. Бюджет обсуждается.

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание дизайна купонов

    Требуется дизайнер для разработки оригинальных купонов для рекламных акций. Необходим привлекательный и креативный дизайн, который будет выделяться и привлекать внимание клиентов. Поделитесь своими идеями и примерами работ.

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайн упаковки улиточной фермы

    Требуется дизайнер для разработки уникального и привлекательного дизайна упаковки для улиточной фермы. Дизайн должен выделять продукт на полках магазинов и эффективно представлять его. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайн упаковки для полуфабрикатов

    Ищется дизайнер для создания уникального и привлекательного дизайна упаковки для домашних полуфабрикатов. Необходимо учитывать целевую аудиторию и современные тенденции в дизайне упаковки, чтобы выделить продукцию на рынке.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад