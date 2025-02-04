Требуется дизайнер для создания логотипа и дизайна продукции духов. Основные акценты: минимализм, люкс, женственность и сила. Идеальный кандидат сможет отразить эти качества в своих работах.
Дизайн коробки для детского набора
Требуется графический дизайнер для разработки дизайна коробки для детского набора. Дизайн должен быть современным, ярким и привлекающим внимание, с использованием актуальных цветовых решений, ассоциирующихся с творчеством и детским разнообразием. Важно учитывать целевую аудиторию — дети и их родители. Наличие портфолио будет большим преимуществом.
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