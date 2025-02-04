Дизайн коробки для детского набора

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок31 просмотр

Требуется графический дизайнер для разработки дизайна коробки для детского набора. Дизайн должен быть современным, ярким и привлекающим внимание, с использованием актуальных цветовых решений, ассоциирующихся с творчеством и детским разнообразием. Важно учитывать целевую аудиторию — дети и их родители. Наличие портфолио будет большим преимуществом.

Дизайн объектов
3 месяца назад
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#1
Дизайн продукции