Создание 6 уникальных дизайнов этикеток для вина и коньяка. Этикетки будут выполнены на самоклеющейся глянцевой бумаге размером 8x11 см с полукруглой верхней частью. Каждая этикетка должна содержать место для ручного указания крепости, объема, года производства и винодела. Дизайн включает рисованные персонажи, герб с названием и особые нюансы для каждого варианта.