Дизайн креативів для мерча

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Завершен15 заявок298 просмотров

Всім привіт)

Потрібно розробити дизайн креативів для мерча дуету блогерів Бампер і Сус.

Перевагу віддамо спеціалістам прихильникам нашого гумору.

ТЗ дамо кандидату.

3 года назад
sprinter21
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$70
3 дня
Михайло виконав роботу над лого швидко та якісно. Продовжуємо роботу над проектом з креативами. Рекомендую до співпраці)
Був радий попрацювати із командою творчих людей! І працюватимемо далі!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
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Был
2 года назад
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Сергей
 
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Андрій
 
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Дизайн продукции
Надежда
 
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3 года назад
Mich_D
Михаил 
40 лет
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Был
2 часа назад
3 года назад
#1
Дизайн продукции
Роман
 
26 лет
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7 дней назад
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