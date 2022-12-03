Требуется разработка дизайна обложки для методического пособия по правилам дорожного движения (ПДД). Ищем опытного дизайнера с наличием портфолио. Обложка должна привлекать внимание и отражать суть материала.
Дизайн креативів для мерча
Всім привіт)
Потрібно розробити дизайн креативів для мерча дуету блогерів Бампер і Сус.
Перевагу віддамо спеціалістам прихильникам нашого гумору.
ТЗ дамо кандидату.
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