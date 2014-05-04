Дизайн листовки

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок186 просмотров
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Нужна листовка формата А5. На ней будут размещаться 2 объявления. Образец в приложении (нужно переделать кардинально)

Должно располагаться во весь лист формата А4 без полей!!! Т.е. 2 объявления на А5 и продублировать, что бы получилось А4.

Что должно быть (как я себе это представляю):

Объявление №1. Колаж из фото тортов картинки в группе в ВК http://vk.com/club42104522 выберите сами.

текст: ТОРТ НА ЗАКАЗ.

Порадуйте своих родных и близких сладким подарком.

Телефон КРУПНО: 8(916)288-19-81 Елена

Ссылка на сайт: www.ТортВидное.РФ

Адрес указать: г.Видное

Объявление №2

Тематика кондиционеры

Заголовок: КОНДИЦИОНЕРЫ

Подзаголовок: РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Текст: Обслуживание кондиционера все включено за 2000 рублей!!!

Акция до 10 июня 2014!!!

Ссылка на сайт: www.ЖивойКлимат.РФ

Телефон: 8(916)590-92-98

Указать адрес: г. Видное.

Прошу обратить внимание на то, что листовка на которой размещаются эти 2 объявления всего то А5 и акцент нужно сделать на выделении контактов и заголовков, в примере сделано красиво, но слишком получилось аляписто и контакты мелкие, а это как оказалось важный момент. Нужно завтра. Пишите. Спасибо.

10 лет назад
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$14
1 день
Юрий отлично справился с заданием. Сначала были не большие разногласия, но все решилось оперативно. Результатом доволен. Спасибо за работу.
Все хорошо, сотрудничеством доволен, рекомендую как толкового заказчика.
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