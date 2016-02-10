Дизайн листовки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок183 просмотра

Необходимо сделать дизайн листовки, которые в дальнейшем будут распространяться в магазинах. На листовке будет изображена продукция и информация о ней.

9 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров