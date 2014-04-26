Дизайн-макет шаблона визитки интернет-магазина

Нужна листовка формата А5. На ней будут размещаться 2 объявления. Образец в приложении (нужно переделать кардинально) Должно располагаться во весь лист формата А4 без полей!!! Т.е. 2 объявления на А5 и продублировать, что бы получилось А4. Что ...