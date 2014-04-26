Дизайн-макет шаблона визитки интернет-магазина

$40
Дизайн продукцииЗакрыт27 заявок201 просмотр
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Необходимо подготовить дизайн-макет шаблона визитки специалиста интернет-магазина. В заявках просьба размещать ссылку на портфолио, и сроки выполнения работ. Подробное ТЗ будет выдано выбранному специалисту.

10 лет назад
shopnewton
Дмитрий 
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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