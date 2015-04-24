Дизайн макета билета на мероприятие

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки169 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Нужно сделать макет билета на тренинг.

Двусторонний в формате еврофлаера.

Информацию и фото для размещения на билете предоставлю выбранному специалисту.

10 лет назад
busylady
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
$10
1 день
Ольга, отлично выполнила работу. В максимально короткий срок и качественно. Макет понравился с первого взгляда. Рекомендую!
Ольга - ответственный в работе и приятный в общении заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
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