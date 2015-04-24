Нужно сделать дисконт (только лицевая) для магазина разливных напитков. Картинка баннера во вложении, вектора нет. Срок - 1 день, пишите цену
Дизайн макета билета на мероприятие
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры
Нужно сделать макет билета на тренинг.
Двусторонний в формате еврофлаера.
Информацию и фото для размещения на билете предоставлю выбранному специалисту.
Выбранный исполнитель
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