Есть набросок, из него надо сделать макет в формате PSD, с сохранением слоёв с текстами для возможности последующей правки.300 рублей
Дизайн Медиа кита или Брошюры консалтинговой компании
Дизайн медиа кита, похожий на тех, что на образцах. 6 блоков, в каждом 4-6 листов формата А5 горизонтального расположения контента.
Нужен опытный дизайнер, с портфолио с аналогичными работами, с отзывами, активно использующий инфографику и фото, которые находит или придумывает сам.
Формат пдф и под качественную печать.
Образцы:
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/2016_Global_CEO_Outlook_Final.pdf?logActivity=true
http://consultingbrics.com/img/midiakitENGL.pdf
https://www.edx.org/sites/default/files/mediakit/file/edx_-_mediakit_-_november_0.pdf
Заявки фрилансеров
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