Дизайн Медиа кита или Брошюры консалтинговой компании

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Закрыт8 заявок198 просмотров

Дизайн медиа кита, похожий на тех, что на образцах. 6 блоков, в каждом 4-6 листов формата А5 горизонтального расположения контента. 

Нужен опытный дизайнер, с портфолио с аналогичными работами, с отзывами, активно использующий инфографику и фото, которые находит или придумывает сам.  

Формат пдф и под качественную печать.

Образцы: 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/2016_Global_CEO_Outlook_Final.pdf?logActivity=true

http://consultingbrics.com/img/midiakitENGL.pdf

https://www.edx.org/sites/default/files/mediakit/file/edx_-_mediakit_-_november_0.pdf

8 лет назад
daria_flame
Дарья 
41 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров