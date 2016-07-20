Дизайн Медиа кита или Брошюры консалтинговой компании

Дизайн медиа кита, похожий на тех, что на образцах. 6 блоков, в каждом 4-6 листов формата А5 горизонтального расположения контента.

Нужен опытный дизайнер, с портфолио с аналогичными работами, с отзывами, активно использующий инфографику и фото, которые находит или придумывает сам.

Формат пдф и под качественную печать.

Образцы:

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/2016_Global_CEO_Outlook_Final.pdf?logActivity=true

http://consultingbrics.com/img/midiakitENGL.pdf

https://www.edx.org/sites/default/files/mediakit/file/edx_-_mediakit_-_november_0.pdf