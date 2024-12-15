Дизайн меню ресторана формата A3

Необходимо создать стильный и профессиональный дизайн меню для ресторана. Формат меню — A3 (двусторонний). Дизайн должен быть ярким, привлекать внимание и соответствовать стилю ресторана. Пожалуйста, прикрепите примеры ваших предыдущих работ по дизайну меню, чтобы можно было оценить ваш стиль.