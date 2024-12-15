Шукається фріланс-дизайнер для створення цифрових принтів з фотографій одягу. Завдання включає витяг файлів дизайну та натягування на макети футболок і худі. Оплата 50 грн за один цифровий файл і 4 фото на макет. Ідеально підходить для тих, хто хоче працювати над невеликою кількістю проектів.
Дизайн меню ресторана формата A3
Необходимо создать стильный и профессиональный дизайн меню для ресторана. Формат меню — A3 (двусторонний). Дизайн должен быть ярким, привлекать внимание и соответствовать стилю ресторана. Пожалуйста, прикрепите примеры ваших предыдущих работ по дизайну меню, чтобы можно было оценить ваш стиль.
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