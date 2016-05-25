Дизайн наклейки на роутер с инструкцией

Вступление: у меня уже есть рабочий набросок, он устраивает меня на 80%, но его никак не может доделать первый исполнитель, я готов отдать картинку на доработку, но у меня нет исходника, а на выходе мне нужен будет eps и pdf.

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Необходимо сделать макет наклейки на роутер (УФ-печать на прозрачной пленке и ламинирование).

Наклейка будет графической инструкцией для пользователя, на обороте контакты службы поддержки.

Прилагаю свои эскизы, полную инструкцию для примера и фото самого устройства. Наклейка будет цельная, одна сторона 89х89 мм, переход (2мм) через боковую грань (18мм) и вторая сторона (89х89мм).

Пояснение к эскизу. Лицевая сторона.

Если смотреть снизу по центру, там делаем защитную зону 30х20мм (прозрачная), которая будет окном для индикаторов устройства. По центру на месте выштамповки на корпусе ставим логотип компании. В верхней части делаем пояснение к кабельным входам. Справа у нас порт зарядки microUSB->USB далее через адаптер питания в розетку или car charger.

Слева выход USB для зарядки своих устройств (powerbank mode). Там предлагаю разместить иконку Айфона с индикацией зарадки акб на дисплее. Ниже ставим обозначения для 4х режимов индикации на кнопке питания (уровень заряда самого роутера). Возле правой грани наклейки, где будет переход, ставим лого Wi-Fi, пишем Wi-Fi settings и стрелками показываем на боковую грань. На боковой грани устройства будет наша наклейка с настройками сети, пленка будет просто держать ее.

Обратная сторона.

Там графически поясняем суть перезагрузки устройства и длительность всех операций по выключению, ожиданию, включению, загрузке устройства. По центру ставим большой номер телефона службы поддержки, под ним иконки WhatsApp, Viber, Telegram, строка sms with text: call me

Внизу слева защитная зона для заводской наклейки, справа адрес сайта компании.

В личку кину pdf с макетами в фирменном стиле, там же будет логотип. По поводу цвета печати ничего сказать не готов, точно не белый, типография говорит, будет слишком блеклый. Разные цвета использовать можно, исключая белый.

Эскиз предварительный, т.е. мы можем согласовать с вами иные графические решения и подходы, если у вас есть свои предложения.