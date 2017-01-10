Дизайн названия и обложки для корпоративного журнала

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок153 просмотра

Требуется выполнить несложный дизайн названия и обложки первого номера корпоративного журнала.

Предварительное название "Сто историй: искусство сторителлинга".

На обложке крупно:

"25 историй в номере, 4 номера в год"

"Только реальные истории"

"Узнай чью-то, Расскажи свою"

Фото и рисунки не требуются - только работа со шрифтами.

8 лет назад
Spirit_um
Игорь 
52 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад