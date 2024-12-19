Дизайн новогодних открыток в стиле ретро

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок35 просмотров

Требуется создать 3-5 вариантов дизайна новогодних открыток в стиле ретро. Размер открыток 7,5х10,5 см.

Создание иллюстраций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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Дизайн продукции