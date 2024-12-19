Ищется иллюстратор для разработки дизайна пакета и коробочки. Необходимы оригинальные иллюстрации. Срок выполнения заказа составляет 2 недели.
Дизайн новогодних открыток в стиле ретро
Требуется создать 3-5 вариантов дизайна новогодних открыток в стиле ретро. Размер открыток 7,5х10,5 см.
Заявки фрилансеров
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