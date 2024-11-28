Американский бренд косметики ищет опытного дизайнера для создания упаковки продукции. Необходимо прикрепить примеры работ. Дедлайн: 7 декабря в 00:00.
Дизайн обложки книги
Требуется дизайнер-иллюстратор для создания обложки книги.
В идеале с опытом работы с книгами.
Присылайте свои работы и цены в личку.
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