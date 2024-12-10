Дизайн оформления товаров для кухни

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки23 просмотра

Разработка оформления товаров для кухни, которое будет размещено на платформе Wildberries. Необходимо учитывать требования к дизайну и привлекательность для покупателей. Примеры работ просьба отправить в личные сообщения.

WildberriesДизайн объектов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Матвей
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Станислав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад