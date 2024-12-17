Дизайн пакета и коробочки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки12 просмотров

Ищу иллюстратора с опытом для создания дизайна пакета и дизайна коробочки. Срок реализации 2 недели. Буду рад обсудить детали сотрудничества и бюджет.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Дарья
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
5 месяцев назад
#1
Дизайн продукции