Нужно разработать дизайн переносного ПОС терминала для оплаты с помощью банковских карт и биометрии. Требуется, чтобы продукт был удобным, стильным и современным. Необходимо создавать красивые рендеры для руководства и клиентов. Возможна разработка инженерной модели, но не обязательно.