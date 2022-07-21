Необходимо разработать макет картонной упаковки на основе предоставленных фотографий. Важным условием является совпадение цветовой палитры и содержания с исходниками. После завершения работы требуется передать исходные файлы для возможных доработок в будущем.
Дизайн плаката с цитатой с стиле cyberpunk / glitch / coding
Нужно сделать постер под формат А4 в 2D с креативным оформлением цитаты "Program or be programmed" в каком-то стиле из категории Coding / Cyberpunk / Pixel glitch или может Retro software с соответствующим шрифтом.
Хочется, чтобы визуализация этого лозунга оставляла соответствующий ему эмоциональный отпечаток на зрителе :)
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