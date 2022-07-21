Дизайн плаката с цитатой с стиле cyberpunk / glitch / coding

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Закрыт9 заявок429 просмотров

Нужно сделать постер под формат А4 в 2D с креативным оформлением цитаты "Program or be programmed" в каком-то стиле из категории Coding / Cyberpunk / Pixel glitch или может Retro software с соответствующим шрифтом.

Хочется, чтобы визуализация этого лозунга оставляла соответствующий ему эмоциональный отпечаток на зрителе :)

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