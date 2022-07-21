Нужно сделать постер под формат А4 в 2D с креативным оформлением цитаты "Program or be programmed" в каком-то стиле из категории Coding / Cyberpunk / Pixel glitch или может Retro software с соответствующим шрифтом.

Хочется, чтобы визуализация этого лозунга оставляла соответствующий ему эмоциональный отпечаток на зрителе :)