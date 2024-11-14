Требуется иллюстратор для создания дизайна жестяной банки печенья. Нужно изобразить московское заведение в предновогодний период и добавить детали орнамента. Ожидаются несколько вариантов исполнения рисунка от руки. Срок выполнения — до следующего Нового года. Бюджет обсуждается, ориентировочно 30.000-100000. Возможен вариант привлечения нескольких художников.
Дизайн рекламного макета
1 Размер : 1080х1080
2 Фон: в точности повоторить фон с референса
3 Воздушные шары так же в точности повторить, но сделать их больше в количестве
4 В центре крупно расположить маскот-кеглю. У нее в одной руке должен быть микрофон, а в другой подарочная коробка с бантом - оба элемента объемные (как сама кегля). Кегля 3д в исходниках формата mtl и obj, соответственно сначала с ней нужно поработать в блендере, затем разместить на макете
5 Под кеглей расположить заголовок в объемном шрифте (референсы в заказе) - ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. Ниже подзаголовок, также объемный - ПОД КЛЮЧ
6 Кегля должна частично выглядывать из-за заголовка, ног видно быть не должно
7 В каждый из Шаров белым цветом написать текст: АНИМАЦИЯ, КАРАОКЕ, ДЕТСКИЕ ТУРНИРЫ, ЯРКИЕ ТОРТЫ, ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. Для длинного текста шары сделать покрупнее, текст в две строки
8 В самом низу макета текст : ЗАКАЖИ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК. Под этим текстом слева - 8(928) 4000 880, справа - bowling-park.ru
Файлы с исходниками и тд. - все вышлю исполнителю
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