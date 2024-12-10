Дизайн тематического календаря на год

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок29 просмотров

Мне нужен дизайнер, который сможет создать красивый тематический календарь на год.

Пожалуйста, пишите в личные сообщения с примерами ваших работ, которые похожи на этот проект.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Дизайн продукции