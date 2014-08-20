Нужен буклет для строительной компании. А4 формат. 4 полосы. 1 фальц. На первой лого (нарисован), фон, возможно слоган. Внутряки - несколько фото + текст. Задник - контакты с фоном. Рассматриваю только опытных исполнителей, которые могут ...
Дизайн упаковки
Разработать дизайн упаковки для ролика.
Требования:
1. Наличие логотипа.
2. Наличие красивой девушки
3. Наличие примеров упражнений на ролике (5-7) - только изображения без текста
4. Информация о компании и продукте
В прикрепленном файле - дизайн который нам не нравиться.
Заявки фрилансеров
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