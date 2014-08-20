Дизайн упаковки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок162 просмотра

Разработать дизайн упаковки для ролика.

Требования:

1. Наличие логотипа.

2. Наличие красивой девушки

3. Наличие примеров упражнений на ролике (5-7) - только изображения без текста

4. Информация о компании и продукте

В прикрепленном файле - дизайн который нам не нравиться.

11 лет назад
master_max
Максим 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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