Дизайн упаковки.

Дизайн продукцииЗакрыт1 заявка80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нам необходимо сделать дизайн упаковки для пищевой продукции Hi сегмента.

так же логотип для новой ТМ, так же пищевой продукции, сегмента Low

Так же сделать дизайн этикетки для наклейки на упаковку (прозрачную).

Возьмётесь?

8 лет назад
ShAlexey
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн листовки

    Ищу дизайнера- мастера своего дела! Для разработки буклетов для распространения по почтовым ящикам! Тематика - строительная. Требования: опыт работы + портфолио + оперативность и результат!

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визуализация упаковки в 3D

    Добрый день, необходима визуализация упаковки продукции. Это будет картонный тубус (бумажная втулка), обшитая камуфляжной бумагой, по краям будут пластиковые черные заглушки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно сделать Прайс-Лист по строительным материалом

    Всем привет! Нужно собрать и сделать единый Прайс-Лист. Со своей стороны мы предоставим Прайс Листы от 10 разных компании. Общая количество наименовании товаров будет примерно 90-120 шт. Нужно будет все собрать в один в эксель файл ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн настольного календаря "домик"

    Добрый день! Необходимо сделать 3 варианта дизайна настольного календаря "домик" на 2016 год. Тематика календаря: исторический по старым фото с выборов, можно что-то связанное с проведением выборов (историческое) или что-то около этого. От вас пока не нужен ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформить КП

    Требуется оформить коммерческое предложение. Есть макет, нужно его красиво оформить, сохранив информацию. На выходе два варианта - с ценами и без цен. Макет в приложении. Указывайте цены и время на реализацию.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка этикетки алкогольной продукции

    $25

    Конкурс на разработку дизайна для бренда алкогольнойпродукции.   Требуетсяв рамках конкурса: разработать концептдизайна этикета (этикетка, контрэтикетка, колпак) предварительно для одной формы бутылки. Стоимость по проекту будет оплачена победителю после предоставления рабочих файлов в соответствии с техническими требованиями типографииДалее  победитель  адаптирует этикетку  длянескольких видов ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад