Дизайн упаковки

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок199 просмотров
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О компании и товаре:

Компания производит медные кружки для алкогольных напитков.

Сфера деятельности:

Клубы, бары, рестораны, ночные заведения

Рынок сбыта продукции - США и Канада

Наши клиенты:

18+, любители ночных клубов, вечеринок всяческих тусовок. Для которых важна неповторимость и изящество .

Направление деятельности производителя:

кружки, ложки, металлические стопки, и т.д.

Что я ожидаю получить:

Креативный дизайн упаковки + Выкройка +3d модель

По окончанию конкурса дизайнер должен предоставить:

     Дизайн упаковки внутри/снаружи   

     3D-изображение упаковки    

     Готовый документ к печати

     Исходный файл в векторе

     Выкройка коробки

Полное описание технического задания:

https://docs.google.com/document/d/1ppegoqI-DXzLK0WIeyWozlp_0bBLPe8Xll0EvWx8RSk/edit#

Пожалуйста не стесняйтесь, задавайте вопросы.

6 лет назад
Pavel8611
Павел 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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