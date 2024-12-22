Дизайн упаковки для полуфабрикатов

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  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок19 просмотров

Требуется дизайнер для разработки упаковки для компании, занимающейся продажей домашних полуфабрикатов. Необходимо создать уникальный и привлекательный дизайн, который будет выделять продукцию на рынке. Желательно учитывать целевую аудиторию и современные тенденции в дизайне упаковки.

Дизайн объектов
4 месяца назад
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Дизайн продукции