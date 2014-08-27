Дизайн визитки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки157 просмотров

Дизайн визитки строительной бригады по ремонту квартир.

"Ремонт, бригада строителей, электрика, сантехника, стены, полы, потолки, окна, двери, ремонт под ключ, ремонт займет минимум вашего времени, скидки, номер телефона "

11 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$10
1 день
Не часто попадают с 1 раза, как правило это профессионалы в своём деле, видно что проведена работа! Спасибо! Рекомендую!!!
Сотрудничеством доволен, могу рекомендовать Юрия, как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
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