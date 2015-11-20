Дизайн визитки

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка140 просмотров
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В визитке - логотип, фамилия, имя, должность, телефон, телефон мобильный, емеил, сайт

и также как в образце "интерактивные научные шоу программы

8 лет назад
kupigo
Олег 
58 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад
$8
3 дня
Сделано на высоком профессиональном уровне и быстро
Сотрудничеством доволен, все прошло гладко и без проблем!
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