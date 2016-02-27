Для заказа магнитиков нужен дизайн для магнитиков. Дизайн должен быть красивый с юморком и связан с моей деятельностью риэлтора. Нужно что бы при виде моего магнитика, он вызывал добрые эмоции. Так же ...
Дизайн визитки
Здравствуйте Николай. Возьметесь сделать дизай визитки? Тема строительные работы (основной упор на кровельные работы, т.е. картинка или т.п. в большей степени связано с кровлей)
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Строительные работы
монтаж кровли "под ключ"
фасадные, кладочные, бетонные работы
замер расчет доставка материалов
% скидки
сайт kroff.by
тел (029) 508-555-8
по тексту можно скорректировать
Заявки фрилансеров
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